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Британська розвідка назвала причину скорочення нальотів російських "шахедів" у грудні

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 13:27
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Британська розвідка назвала причину скорочення нальотів російських "шахедів" у грудні Фото: Росія скоротила удари дронами через погоду (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якщо не вплинути на виробництво і пускові майданчики, Росія зможе запускати по Україні до 1500 дронів-камікадзе на місяць. Скорочення кількості нальотів у грудні пояснюється хмарною погодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство оборони Великої Британії в мережі Х.

Як зазначається у зведенні, у листопаді 2024 року Росія запустила близько 2300 дронів-камікадзе різних типів по Україні, знову перевершивши загальну кількість за попередній місяць. Місячна кількість дронів неухильно зростала протягом 2024 року, причому значне зростання - понад 200 порівняно з попереднім місяцем - спостерігалося з липня 2024 року.

За даними британської розвідки, ймовірно, що в період із вересня до листопада 2024 року до 50-60% від загальної кількості запусків були "хибними" дронами-камікадзе. Це менші за розміром і менш дорогі дрони, ніж дрони класу Shahed. Їхня мета - ускладнити оборону шляхом насичення або заплутування радіолокаційної картини.

Деякі з систем-приманок, ймовірно, все ще несуть невелике корисне навантаження (до 5 кг) вибухової речовини, що в кінцевому підсумку робить їх не менш небезпечними, якщо вони досягнуть мети.

У зведенні йдеться, що темпи зростання з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями. Показники запусків у грудні 2024 року показують приблизно 850 запусків.

"Однак цілком імовірно, що погода вплинула на операції в грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями після періоду низької або нульової активності", - наголошується в повідомленні.

Російські дрони-камікадзе забезпечують покриття цілей по всій території України, що дає змогу Росії підтримувати тиск, одночасно дозволяючи поповнювати запаси ракет дальньої авіації, додали в Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія змогла наростити виробництво дронів-камікадзе і збільшила інтенсивність ударів по Україні. Тому найближчим часом цю проблему вирішити важко.

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Великобританія Дрони
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