Британська розвідка назвала чисельність ПВК, яка замінила групу "Вагнера"

Приватна військова компанія "Редут" вербує на території Росії найманців під виглядом "добровольців", у тому числі колишніх членів групи "Вагнера". Група, найімовірніше, налічує понад 7000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії, ймовірно, контролює та фінансує діяльність групи, включаючи її вербування.

За даними британської розвідки з початку вторгнення "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. В даний час "Редут" є одним із кількох підрозділів ПВК та добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил.

"Цілком можливо, що практика Міністерства оборони Росії щодо набору персоналу через "добровольчі" підрозділи сприяла тому, що Росія уникла подальших непопулярних мобілізацій", - зазначають у Міноборони Британії.

Найманці на війні

Нагадаємо, в січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч. Більшість із них було ліквідовано.

Групу "Вагнера" фактично був розформовано після бунту ватажка найманців Євгена Пригожина у червні 2023 року.

За даними британської розвідки, в останні тижні сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

Раніше журналістське розслідування проектів "Схеми" та "Система" показало, що російська ПВК "Редут", найманці якої беруть участь у війні проти України, контролюється та фінансується ГРУ Генштабу РФ.