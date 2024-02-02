Британська розвідка: корупція підриває ефективність армії РФ, зміни малоймовірні

Британська розвідка проаналізувала статтю російського видання "Верстка" про корупцію в російській армії. Їхнє дослідження виявило моделі корупції та систему хабарів, які використовували російські військовослужбовці та їхні командири.

Хабарі давали або вимагали за різні "послуги" - відпустка, атестація фізичної підготовки, військове звання, водійські права та уникнення покарання за використання смартфонів або пияцтво.

Після лютого 2022 року набір "послуг" розширився, тепер хабарі беруть за посвідчення та нагороди за участь у війні проти України, ухилення від відправлення на бойове завдання.

"Верстка" також оприлюднила поточні тарифи: від 40 000 рублів вимагають російські командири, щоб уникнути відправлення на передову, до 1 мільйона рублів - за довідку про поранення.

"Корупція вже давно є проблемою в Збройних силах Росії. Журналіст Дмитро Холодов досліджував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий у Москві бомбою в портфелі в жовтні 1994 року. Ймовірно, корупція значно підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалена ймовірність того, що буде досягнутий значний прогрес у зниженні рівня корупції", - йдеться у зведенні.

Втрати Росії у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 387 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 830 росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.