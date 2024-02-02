Катер та більше 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 2 лютого (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 2 лютого, становили 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 387 060 військових. Крім того, ЗСУ потопили катер, знищили 46 артсистем та 49 одиниць автомобільної техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 387060 (+830) осіб ліквідовано;

танків - 6331 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 11792 (+19) од.;

артилерійських систем - 9274 (+46) од.;

РСЗВ - 978 (+2) од.;

засоби ППО - 663 од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5) од.;

крилаті ракети - 1846 од.;

кораблі/катери - 24 (+1) од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49) од.;

спеціальна техніка - 1470 (+8) од. Знищення катера Бійці ГУР у ніч проти 1 лютого знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Судно ворога знаходилося на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Вартість втраченого РФ корабля становить приблизно 60-70 мільйонів доларів. Пізніше в ГУР уточнили, що катер "Івановець", який знищили, був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. На борту російського ракетного катера "Івановець" могли перебувати до 40 моряків.