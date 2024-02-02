Британская разведка: коррупция подрывает эффективность армии РФ, изменения маловероятны

Британская разведка проанализировала статью российского издания "Верстка" о коррупции в российской армии. Их исследование выявило модели коррупции и систему взяток, используемых российскими военнослужащими и их командирами.

Взятки давали или требовали за разные "услуги" - отпуск, аттестация физической подготовки, воинское звание, водительские права и избегание наказания за использование смартфонов или пьянство.

После февраля 2022 года набор "услуг" расширился, теперь взятки принимают за удостоверения и награды за участие в войне против Украины, уклонение от отправки на боевое задание.

"Верстка" также обнародовала текущие тарифы: от 40 000 рублей требуют российские командиры для избежания отправки на передовую, до 1 миллиона рублей - за справку о ранениях.

"Коррупция уже давно является проблемой в Вооруженных силах России. Журналист Дмитрий Холодов исследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве бомбой в портфеле в октябре 1994 года. Вероятно, коррупция значительно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь отдаленная вероятность что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции", - говорится в сводке.

Потери России в войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 387 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 830 россиян.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.