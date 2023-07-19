Британська розвідка дізналася про дилему РФ після дій ЗСУ в районі Антонівського мосту

Так, за даними британської розвідки, з початку липня цілком імовірно посилилися бойові дії в пониззі Дніпра. Окрім запеклих боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також ведуть бої за острови у дельті Дніпра.

Зокрема, за даними британських розвідників, обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни і Україна успішно застосувала тактичні односторонні ударні безпілотні літальні апарати, щоб знищити кілька російських човнів.

"Перед Росією стоїть дилема: чи відповідати на ці погрози посиленням Дніпровської групи військ за рахунок розтягнутих частин, які стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Ситуація у Херсонській області

Окупанти продовжують повернення на свої позиції після масштабного затоплення Херсонської області, спричиненого підривом росіянами Каховської ГЕС. При цьому ворог продовжує обстрілювати населені пункти Херсонської області, у тому числі й звільнені, зокрема, Херсон, який був атакований "шахедами" під час масованої атаки по Україні в ніч проти середи, 19 липня.

Раніше спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що ЗСУ 4 липня добре відпрацювали човнами окупантів, позбавивши їх можливості пересуватися по воді.