UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка дізналася про дилему РФ після дій ЗСУ в районі Антонівського мосту

Фото: ЗСУ атакували човни РФ в районі Антонівського мосту, РФ опинилася перед дилемою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після застосування ударних дронів, які використали українські війська проти російських моторних човнів у районі Антонівського мосту, РФ опинилася перед дилемою - посилювати своє угруповання військ у цьому районі чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великій Британії у Twitter.

Так, за даними британської розвідки, з початку липня цілком імовірно посилилися бойові дії в пониззі Дніпра. Окрім запеклих боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також ведуть бої за острови у дельті Дніпра.

Зокрема, за даними британських розвідників, обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни і Україна успішно застосувала тактичні односторонні ударні безпілотні літальні апарати, щоб знищити кілька російських човнів.

"Перед Росією стоїть дилема: чи відповідати на ці погрози посиленням Дніпровської групи військ за рахунок розтягнутих частин, які стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Ситуація у Херсонській області

Окупанти продовжують повернення на свої позиції після масштабного затоплення Херсонської області, спричиненого підривом росіянами Каховської ГЕС. При цьому ворог продовжує обстрілювати населені пункти Херсонської області, у тому числі й звільнені, зокрема, Херсон, який був атакований "шахедами" під час масованої атаки по Україні в ніч проти середи, 19 липня.

Раніше спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що ЗСУ 4 липня добре відпрацювали човнами окупантів, позбавивши їх можливості пересуватися по воді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська область