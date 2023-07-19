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Британская разведка узнала о дилемме РФ после действий ВСУ в районе Антоновского моста

Фото: ВСУ атаковали лодки РФ в районе Антоновского моста, РФ оказалась перед дилеммой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После применения ударных дронов, которые использовали украинские войска против российских моторных лодок в районе Антоновского моста, РФ оказалась перед дилеммой - усиливать свою группировку войск в этом районе или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Так, по данным британской разведки, с начала июля, вполне вероятно, усилились боевые действия в низовьях Днепра. Помимо ожесточенных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск также ведут бои за острова в дельте Днепра.

В частности, по данным британских разведчиков, обе стороны используют небольшие быстрые моторные лодки, и Украина успешно применила тактические односторонние ударные беспилотные летательные аппараты, чтобы уничтожить несколько российских лодок.

"Перед Россией стоит дилемма: отвечать ли на эти угрозы усилением Днепровской группы войск за счет растянутых частей, стоящих перед украинским контрнаступлением в Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны.

Ситуация в Херсонской области

Оккупанты продолжают возвращение на свои позиции после масштабного затопления Херсонской области, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС. При этом враг продолжает обстреливать населенные пункты Херсонской области, в том числе и освобожденные, в частности, Херсон, который был атакован "шахедами" во время массированной атаки по Украине в ночь на среду, 19 июля.

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что ВСУ 4 июля хорошо отработали по лодкам оккупантов, лишив их возможности передвигаться по воде.

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