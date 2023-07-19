ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ атакувала "Шахедами" Житомирську область та Херсон: є "прильоти"

Новость на русском →
Україна, Середа 19 липня 2023 09:03
РФ атакувала "Шахедами" Житомирську область та Херсон: є "прильоти" Фото: Херсон та Житомирську область окупанти обстріляли Шахедами 19 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські дрони-камікадзе атакували вночі Херсон, а вже під ранок - Житомирську область. Не обійшлось без "прильотів".

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атак.

Херсон

Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку.

"Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, котра опинилася під завалами власної оселі", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, лікарі на місці надали постраждалій меддопомогу, її стан - задовільний.

Житомирська область

Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирську область дронами-камікадзе.

За попередньою інформацією, як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

"Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - додав він.

Обстріл України 19 липня

Вночі РФ здійснила чергову масовану атаку по Україні, використавши різного виду ракети - "Калібри", "Онікси", Х-22, Х-59 та дрони-камікадзе, загалом 31 ракета та 32 дрони. Вибухи було чути в Одесі, Кропивницькому, Києві, працювала ППО. Вдалося знищити 14 ракет та 23 БПЛА. Детальніше про наслідки обстрілу – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Житомир
NEWS
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію