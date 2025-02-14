Британська розвідка дала прогноз щодо нальотів російських "шахедів" до кінця року

Росія має можливості запускати по Україні близько 2000 дронів-камікадзе (OWA UAS) щомісяця. Однак Україна почала відповідати власними ударами по військових об'єктах на Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter) .

У січні 2025 року Росія запустила близько 2400 дронів-камікадзе по Україні, перевищивши показник грудня 2024 року в 1700. Російські удари насамперед були націлені на енергетичну інфраструктуру, а також на військові об'єкти.

За даними британської розвідки, загальна кількість за січень 2025 року порівнянна із загальними показниками за листопад 2024 року і жовтень 2024 року.

"Ймовірно, що щомісячні показники запуску російських безпілотних літальних апаратів OWA UAS щонайменше 2000 залишаться стандартним очікуванням на 2025 рік", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається в зведенні, запобігання запускам дронів-камікадзе є складним завданням.

"Однак 26 січня 2025 року та 6 лютого 2025 року Україна провела власні атаки дронів на відомі російські оперативні об'єкти, і на обох об'єктах було відзначено збитки. Ці атаки знову підкреслюють нездатність Росії захистити військові об'єкти від атак українських безпілотних літальних апаратів", - зазначають у Міноборони Британії.