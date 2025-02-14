Британская разведка дала прогноз по налетам российских "шехедов" до конца года

Россия имеет возможности запускать по Украине около 2000 дронов-камикадзе (OWA UAS) каждый месяц. Однако Украина начала отвечать собственными ударами по военным объектам на России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

В январе 2025 года Россия запустила около 2400 дронов-камикадзе по Украине, превысив показатель декабря 2024 года в 1700. Российские удары в первую очередь были нацелены на энергетическую инфраструктуру, а также на военные объекты.

По данным британской разведки, общее количество за январь 2025 года сопоставимо с общими показателями за ноябрь 2024 года и октябрь 2024 года.

"Вероятно, что ежемесячные показатели запуска российских беспилотных летательных аппаратов OWA UAS не менее 2000 останутся стандартным ожиданием на 2025 год", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, предотвращение запусков дронов-камикадзе является сложной задачей.

"Однако 26 января 2025 года и 6 февраля 2025 года Украина провела собственные атаки дронов на известные российские оперативные объекты, и на обоих объектах был отмечен ущерб. Эти атаки снова подчеркивают неспособность России защитить военные объекты от атак украинских беспилотных летательных аппаратов", - отмечают в Минобороны Британии.