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Британська фірма створила біотехнологію, яка має допомогти боротися з раком

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Британія, Неділя 25 грудня 2022 18:35
Британська фірма створила біотехнологію, яка має допомогти боротися з раком Фото: аптамери складають суть біотехнології, яка робить боротьбу з раком ефективнішою (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Учені британської лабораторії Aptamer Group створили біотехнологію, що здатна робити боротьбу з раковими пухлинами ефективною і прицільнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Як пише видання, вчені лабораторії Aptamer Group створюють аптамери - фрагменти ДНК, відомі як синтетичні антитіла, що використовуються для діагностики захворювань або цілеспрямованої доставки ліків для боротьби з низкою захворювань, включаючи рак.

"Аптамер - це короткий синтетичний фрагмент ДНК або РНК, який складається у 3D-форми та буквально прилипає до тих клітин, що цікавлять нас", - пояснює доктор Девід Бунка, головний технічний директор лабораторії.

За даними експертів, аптамери лабораторії Aptamer Group, яка стала справжнім стартапом біотехнологій, набагато ефективніші - вони мають 70% успіху. Як пояснюють фахівці, аптамери, як і антитіла, специфічно зв’язуються із цільовою молекулою і можуть використовуватися для доставки ліків до пухлинних клітин (наприклад, як точна хіміотерапія) або для ідентифікації ракових клітин у зразках для діагностичних цілей без зв’язування зі здоровими клітинами. До того ж, аптамери стабільніші, ніж антитіла, і мають довший термін зберігання: їх можна зберігати в холодильнику, тоді як антитіла потребують зберігання у спеціальній морозильній камері.

"Технологія нуклеїнової кислоти в цілому є галуззю, що швидко розвивається, і аптамери є одними з ключових гравців у ній. При цьому Британія завжди була сильним науковим лідером у сфері молекулярного розпізнавання, включаючи аптамери", - доповнює колегу Нік Тернер, професор біоаналітичної хімії в Університеті Де Монфорта в Лестері.

Клієнтами лабораторії є три чверті провідних фармацевтичних компаній світу, включно з найбільшим японським виробником ліків Takeda, британською AstraZeneca, південнокорейською PinotBio, американською Gene Therapeutics та ін.

Свого часу РБК-Україна повідомляло, що біотехнологічні компанії Індії і США запустили проєкт з регенрації мертвого мозку.

Влітку цьогоріч ми писали, що в Україні створять базу даних ДНК.

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