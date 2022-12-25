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Британская фирма создала биотехнологию, которая должна помочь бороться с раком

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Великобритания, Воскресенье 25 декабря 2022 18:35
Британская фирма создала биотехнологию, которая должна помочь бороться с раком Фото: аптамеры составляют суть биотехнологии, которая делает борьбу с раком более эффективной (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Ученые британской лаборатории Aptamer Group создали биотехнологию, способную делать борьбу с раковыми опухолями более эффективной и более прицельной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Как пишет издание, ученые лаборатории Aptamer Group создают аптамеры - фрагменты ДНК, известные как синтетические антитела, используемые для диагностики заболеваний или целенаправленной доставки лекарства для борьбы с рядом заболеваний, включая рак.

"Аптамер - это короткий синтетический фрагмент ДНК или РНК, который складывается в 3D-форму и буквально прилипает к интересующим нас клеткам", - объясняет доктор Дэвид Бунка, главный технический директор лаборатории.

По данным экспертов, аптамеры лаборатории Aptamer Group, которая стала настоящим стартапом биотехнологий, гораздо эффективнее - они имеют 70% успеха. Как поясняют специалисты, аптамеры, как и антитела, специфически связываются с целевой молекулой и могут использоваться для доставки лекарств в опухолевые клетки (например, как точная химиотерапия) или для идентификации раковых клеток в образцах для диагностических целей без связывания со здоровыми клетками. К тому же, аптамеры более стабильны, чем антитела, и имеют более длительный срок хранения: их можно хранить в холодильнике, тогда как антитела нуждаются в хранении в специальной морозильной камере.

"Технология нуклеиновой кислоты в целом быстроразвивающаяся отрасль и аптамеры являются одними из ключевых игроков в ней. При этом Британия всегда была сильным научным лидером в сфере молекулярного распознавания, включая аптамеры", - дополняет коллегу Ник Тернер, профессор биоаналитической химии в Университете Де Монфорта в Лестере.

Клиентами лаборатории являются три четверти ведущих фармацевтических компаний мира, включая крупнейшего японского производителя лекарств Takeda, британскую AstraZeneca, южнокорейскую PinotBio, американскую Gene Therapeutics и т.д.

В свое время РБК-Украина сообщало, что биотехнологические компании Индии и США запустили проект по регенерации мертвого мозга.

Летом этого года мы писали, что в Украине создадут базу данных ДНК.

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