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В Украине создадут базу данных ДНК: кто получит к ней доступ

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Украина, Суббота 09 июля 2022 16:08
В Украине создадут базу данных ДНК: кто получит к ней доступ Фото: Базу данных ДНК создадут в Украине (mvs.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада Украины приняла закон "О государственной регистрации геномной информации человека". Документ важен для правоохранительной системы и сферы экспертно-криминалистической деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается в сообщении, закон предусматривает создание государственной базы данных ДНК. Доступ к ней с целью проверки может быть предоставлен кругу правоохранительных органов и органов разведывательной деятельности.

"Закон регулирует процессы создания и функционирования учета геномной информации человека, совершенствует работу правоохранительных органов по расследованию преступлений и установлению лиц, их совершивших, позволяет улучшить работу по розыску пропавших без вести и идентификации неопознанных лиц", - говорится в сообщении.

Почему этот закон является важным именно сейчас

На сегодня специалисты экспертной службы МВД проводят молекулярно-генетические исследования, связанные с военными преступлениями военных РФ на территории Украины.

"Сейчас за четыре месяца войны назначено уже более 6 тысяч экспертиз по установлению личности, из которых около 40% уже выполнены. Именно поэтому сейчас чрезвычайно актуальным является создание инструмента для накопления и систематизации данной информации, придание ей правового статуса для использования как доказательной базы в процессе доказывания преступлений рашистов против Украины", - отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.

База данных ДНК

Бондаренко рассказал, что мировой опыт по ведению подобных учетов свидетельствует о целесообразности создания единой базы данных ДНК. По такому принципу ведутся базы данных ДНК в США, Великобритании, Польше, Германии, Италии, Испании, Франции, в которых определено одного держателя и администратора базы данных ДНК.

Цель создания базы данных ДНК - это идентификация лиц, совершивших уголовные правонарушения и неопознанных тел (останков). На сегодня в базу данных ДНК вносится геномная информация, полученная при проведении судебных молекулярно-генетических экспертиз. Около 95% молекулярно-генетических экспертиз проводятся учреждениями Экспертной службы МВД.

Заместитель министра сообщил, что всего в базе данных сейчас находится на учете около 45 тысяч ДНК-профилей, более половины из которых установлены со следов, изъятых с мест совершения преступлений, и лишь одна четвертая ДНК-профилей в базе данных, - это образцы подозреваемых лиц.

Напомним, законопроект №4265 предусматривает, что ДНК будут брать лишь у лиц, которые привлечены к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности.

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