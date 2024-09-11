У Британії заявили, що позиція щодо ударів України по РФ не змінилася

Нагадаємо, що попри ескалацію конфлікту з боку РФ, західні партнери досі не хочуть дозволити Україні завдавати ударів їх зброєю вглиб Росії.

Однак нещодавно стало відомо, що Лондон може дати дозвіл на удари по Росії зі Storm Shadow. Проте, для цього потрібна згода трьох країн.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що просто зараз Штати працюють над можливим зняттям заборони для України завдавати американською зброєю далекобійних ударів по території РФ.

Зауважимо, що раніше повідомлялось, що саме Блінкен може повідомити у Києві про дозвіл бити ATACMS по Росії.

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