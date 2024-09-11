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У Британії заявили, що позиція щодо ударів України по РФ не змінилася

Фото: глава МЗС Девідом Леммі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія не змінила думку щодо використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії. Однак британський уряд хоче дізнатись про нинішню ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The ​​Independent.

Зауважимо, що сьогодні глава МЗС Британії державний секретар США 

Нагадаємо, що попри ескалацію конфлікту з боку РФ, західні партнери досі не хочуть дозволити Україні завдавати ударів їх зброєю вглиб Росії.

Однак нещодавно стало відомо, що Лондон може дати дозвіл на удари по Росії зі Storm Shadow. Проте, для цього потрібна згода трьох країн.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що просто зараз Штати працюють над можливим зняттям заборони для України завдавати американською зброєю далекобійних ударів по території РФ.

Зауважимо, що раніше повідомлялось, що саме Блінкен може повідомити у Києві про дозвіл бити ATACMS по Росії.

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