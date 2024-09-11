В Британии заявили, что позиция по ударам Украины по РФ не изменилась

Напомним, что, несмотря на эскалацию конфликта со стороны РФ, западные партнеры до сих пор не хотят позволить Украине наносить удары их оружием вглубь России.

Однако недавно стало известно, что Лондон может дать разрешение на удары по России по Storm Shadow. Однако для этого нужно согласие трех стран.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что прямо сейчас Штаты работают над возможным снятием запрета для Украины наносить американским оружием дальнобойные удары по территории РФ.

Заметим, что ранее сообщалось, что именно Блинкен может сообщить в Киеве о разрешении избивать ATACMS по России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.