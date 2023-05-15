У Британії заявили, що не допустять примусу України до поступок заради досягнення миру

Британія продовжить надавати військову допомогу Україні, щоб інші західні країни не мали спокуси змусити українську владу йти на поступки задля досягнення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса під час виступу у парламенті.
"Українців не повинні примушувати до поступок, щоб гарантувати, що Україна перебуває у найкращій позиції для переговорів", - сказав Воллес.
Міністр наголосив, що Британія та її партнери продовжать надавати військову та економічну підтримку Україні, вводити санкції проти Росії та збільшувати на неї міжнародний тиск.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал перед контрнаступом.
До того ж прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить сьогодні про передачу сотень ракет для ППО і нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України.
Окрім того, Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Бажаним винищувачем для ЗСУ є F16.
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