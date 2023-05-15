У Британії заявили, що не допустять примусу України до поступок заради досягнення миру

Британія продовжить надавати військову допомогу Україні, щоб інші західні країни не мали спокуси змусити українську владу йти на поступки задля досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса під час виступу у парламенті.