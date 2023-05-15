В Британии заявили, что не допустят принуждения Украины к уступкам ради достижения мира

Британия продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы другие западные страны не имели соблазна заставить украинские власти идти на уступки для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса во время выступления в парламенте.