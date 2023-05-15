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В Британии заявили, что не допустят принуждения Украины к уступкам ради достижения мира

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Великобритания, Понедельник 15 мая 2023 18:28
В Британии заявили, что не допустят принуждения Украины к уступкам ради достижения мира Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Британия продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы другие западные страны не имели соблазна заставить украинские власти идти на уступки для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса во время выступления в парламенте.

"Украинцы не должны принуждать к уступкам, чтобы гарантировать, что Украина находится в лучшей позиции для переговоров", - сказал Воллес.

Министр подчеркнул, что Британия и ее партнеры продолжат оказывать военную и экономическую поддержку Украине, вводить санкции против России и увеличивать на нее международное давление.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал перед контрнаступлением.

К тому же премьер-министр Британии Риши Сунак объявит сегодня о передаче сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины.

Кроме того, Британия приступит к обучению украинских пилотов на военных самолетах. Желательным истребителем для ВСУ является F16.

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