У Британії заявили про рекордний рівень депортацій за 10 років

У Міністерстві внутрішніх справ Британії заявили, що зафіксували рекордний рівень депортацій у країні з 2016 року. Йдеться майже про сотню тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Згідно з заявою уряду, з моменту виборів у 2024 році з Британії було вислано понад 80 000 осіб, що на 52% більше, ніж за два роки до виборів.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що серед депортованих є:
При цьому зазначається, що кількість депортацій досягла найвищого рівня з 2016 року. Із загальної кількості депортацій:
Глава МВС Британії Шабана Махмуд заявила, що ці статичні дані надсилають чіткий сигнал - Лондон радий прийняти тих, хто приїжджає легально, і відправить назад тих, хто приїхав нелегально чи порушує закони.
"Я знаю, що потрібно зробити ще більше. Саме тому ми домагаємося ухвалення нового законодавства, яке дозволить швидше висилати осіб, які незаконно перебувають у країні, і ми подвоюємо фінансування наших груп щодо забезпечення дотримання імміграційного законодавства до 2028 року", - резюмувала вона.
Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що 19 серпня близько 60 мігрантів знову дісталися материкової Іспанії. Інцидент стався у провінції Мурсія, де катер із людьми підійшов до узбережжя неподалік La Manga Club.
Раніше ми писали, що у Сеуті сотні мігрантів влаштували протест на міському пляжі, оскільки вимагали притулку в Іспанії. Це були ті мігранти, які застрягли в анклаві після масового прориву кордону кілька тижнів тому.