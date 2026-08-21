У Британії заявили про рекордний рівень депортацій за 10 років

Згідно з заявою уряду, з моменту виборів у 2024 році з Британії було вислано понад 80 000 осіб, що на 52% більше, ніж за два роки до виборів.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що серед депортованих є:

іноземні злочинці;

особи, які порушили імміграційне законодавство;

особи, які незаконно перебувають у Британії.

При цьому зазначається, що кількість депортацій досягла найвищого рівня з 2016 року. Із загальної кількості депортацій:

24 471 осіб було повернуто у зв'язку з наданням притулку;

6103 - мігранти, які прибули на невеликих човнах;

11 733 - іноземні громадяни, які вчинили правопорушення.

Глава МВС Британії Шабана Махмуд заявила, що ці статичні дані надсилають чіткий сигнал - Лондон радий прийняти тих, хто приїжджає легально, і відправить назад тих, хто приїхав нелегально чи порушує закони.

"Я знаю, що потрібно зробити ще більше. Саме тому ми домагаємося ухвалення нового законодавства, яке дозволить швидше висилати осіб, які незаконно перебувають у країні, і ми подвоюємо фінансування наших груп щодо забезпечення дотримання імміграційного законодавства до 2028 року", - резюмувала вона.