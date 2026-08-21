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В Британии заявили о рекордном уровне депортаций за 10 лет

03:15 21.08.2026 Пт
2 мин
Почему депортируют людей?
aimg Эдуард Ткач
Фото: после выборов было выслано более 80 000 человек (Getty Images)

В Министерстве внутренних дел Британии заявили, что зафиксировали рекордный уровень депортаций в стране с 2016 года. Речь идет почти о сотне тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно заявлению правительства, с момента выборов в 2024 году из Британии было выслано более 80 000 человек, что на 52% больше, чем за два года до выборов.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что среди депортируемых есть:

  • иностранные преступники;
  • лица, которые нарушили иммиграционное законодательство;
  • лица, которые незаконно находятся в Британии.

При этом отмечается, что число депортаций достигло самого высокого уровня с 2016 года. Из общего числа депортаций:

  • 24 471 человек были возвращены в связи с предоставлением убежища;
  • 6103 - мигранты, которые прибыли на небольших лодках;
  • 11 733 - иностранные граждане, которые совершили правонарушения.

Глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила, что эти статические данные посылают четкий сигнал - Лондон рад принять тех, кто приезжает легально, и отправит назад тех, кто приехал нелегально или нарушает законы.

"Я знаю, что предстоит сделать еще больше. Именно поэтому мы добиваемся принятия нового законодательства, которое позволит быстрее высылать лиц, незаконно находящихся в стране, и мы удваиваем финансирование наших групп по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства к 2028 году", - резюмировала она.

Другие инциденты

Напомним, вчера СМИ сообщили, что 19 августа около 60 мигрантов снова добрались до материковой Испании. Инцидент произошел в провинции Мурсия, где катер с людьми подошел к побережью недалеко от La Manga Club.

Ранее мы писали, что в Сеуте сотни мигрантов устроили протест на городском пляже, так как требовали убежища в Испании. Это были те мигранты, которые застряли в анклаве после массового прорыва границы пару недель назад.

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