В Британії затримано підозрюваних у різанині в поїзді: поліція виключає теракт

В Британії поліція затримала підозрюваних у вчиненні різанини в пасажирському поїзді, який слідував з Донкастера до Лондона. Обидва чоловіки залишаються під вартою, правоохоронці не вважають напад терактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Зазначається, що затримані - чоловіки 32 та 35 років. Обидва народилися в Британії, один з них африканського походження, ще один - карибського. Поліція не бачить причин припускати, що напад, в результаті якого постраждало 11 осіб, варто вважати терактом.

"Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх обставин і мотивів інциденту. На цьому початковому етапі було б недоречно спекулювати щодо причин інциденту", - сказано у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд подякувала поліції та рятувальним службам, які оперативно прибули на станцію Гантінгтон, де зупинився потяг.