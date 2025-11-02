ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В Британії затримано підозрюваних у різанині в поїзді: поліція виключає теракт

Британія, Неділя 02 листопада 2025 17:36
UA EN RU
В Британії затримано підозрюваних у різанині в поїзді: поліція виключає теракт Ілюстративне фото: поліція затримала двох підозрюваних у нападі (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Британії поліція затримала підозрюваних у вчиненні різанини в пасажирському поїзді, який слідував з Донкастера до Лондона. Обидва чоловіки залишаються під вартою, правоохоронці не вважають напад терактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що затримані - чоловіки 32 та 35 років. Обидва народилися в Британії, один з них африканського походження, ще один - карибського. Поліція не бачить причин припускати, що напад, в результаті якого постраждало 11 осіб, варто вважати терактом.

"Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх обставин і мотивів інциденту. На цьому початковому етапі було б недоречно спекулювати щодо причин інциденту", - сказано у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд подякувала поліції та рятувальним службам, які оперативно прибули на станцію Гантінгтон, де зупинився потяг.

"Тепер ми знаємо, що цей напад не розглядається як тероризм, і що двох громадян Великої Британії, що народилися у Великій Британії, заарештовано. Розслідування триває, і я регулярно отримую оновлення від поліції", - запевнила вона.

Зазначимо, що в поїзді Британії, який ввечері 1 листопада прямував з Донкастера до Лондона, сталася масштабна НП - невідомі накинулися на пасажирів із ножами. У результаті десятеро людей дістали поранення.

Пізніше кількість постраждалих зросла до 11 - ще одна людина звернулася до медиків самостійно. Четверо людей перебувають у лікарні, двоє з них у критичному стані. Поліція веде розслідування інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Лондон
Новини
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН