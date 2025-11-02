ua en ru
В Британии задержаны подозреваемые в резне в поезде: полиция исключает теракт

Британия, Воскресенье 02 ноября 2025 17:36
В Британии задержаны подозреваемые в резне в поезде: полиция исключает теракт Иллюстративное фото: полиция задержала двух подозреваемых в нападении (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Британии полиция задержала подозреваемых в совершении резни в пассажирском поезде, который следовал из Донкастера в Лондон. Оба мужчины остаются под стражей, правоохранители не считают нападение терактом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что задержанные - мужчины 32 и 35 лет. Оба родились в Британии, один из них африканского происхождения, еще один - карибского. Полиция не видит причин предполагать, что нападение, в результате которого пострадало 11 человек, следует считать терактом.

"Мы продолжаем работать над установлением всех обстоятельств и мотивов инцидента. На этом начальном этапе было бы неуместно спекулировать относительно причин инцидента", - сказано в сообщении.

Министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд поблагодарила полицию и спасательные службы, которые оперативно прибыли на станцию Хантингтон, где остановился поезд.

"Теперь мы знаем, что это нападение не рассматривается как терроризм, и что двое граждан Великобритании, родившихся в Великобритании, арестованы. Расследование продолжается, и я регулярно получаю обновления от полиции", - заверила она.

Отметим, что в поезде Британии, который вечером 1 ноября следовал из Донкастера в Лондон, произошло масштабное ЧП - неизвестные набросились на пассажиров с ножами. В результате десять человек получили ранения.

Позже количество пострадавших возросло до 11 - еще один человек обратился к медикам самостоятельно. Четыре человека находятся в больнице, двое из них в критическом состоянии. Полиция ведет расследование инцидента.

