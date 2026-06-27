У Британії не залишилося жодного активного підводного човна в морі, - UK DJ

Великобританія залишилася без єдиного ударного підводного човна, який був би активним у морі. Причиною стали труднощі з підтриманням боєздатності кораблів.

Як пише видання, британський флот ударних підводних човнів зазнає труднощів із виведенням кораблів у море, і ці труднощі досягли того, що зараз жодне з наявних у розпорядженні суден знаходиться на патрулі. Таким чином, країна залишилася без однієї з найпотужніших своїх військово-морських можливостей.

Подібна ситуація спостерігалася і раніше, навіть нещодавно. Проте тенденція свідчить, що більшість флоту проводить значно більше часу на стоянці біля причалу, ніж у відкритому морі.

Так, згідно з відкритими даними моніторингу, усі 5 бойових субмарин класу Astute зараз перебувають на базах. Зокрема, дві з них фактично виведені з експлуатації у Фаслейні, ще дві субмарини проходять тривалий капітальний ремонт у Девонпорті, а п'ята нещодавно повернулася з походу.

"За останні кілька тижнів з усього флоту повернувся тільки один підводний човен, і тепер він стоїть поряд у Девонпорті в рамках звичайної процедури, що йде за розгортанням, а не в стані бойової готовності, так що її повернення мало що зробило для зниження навантаження на флот, який, по суті, вичерпав запаси підводних човнів для відправки в море".

Шостий підводний човен Astute був введений в дію, але поки що продовжує проходити випробування і ще не готовий до служби на передовій. У той же час сьомий - останній із запланованих підводних човнів, все ще знаходиться на стадії будівництва.

Як пояснює видання, проблема відсутності суден у морі пов'язана з тим, що необхідний човнам капітальний ремонт та модернізація можуть проводитись лише в одному місці.

Однак ці обмеження посилюються ще й нестачею запасних запчастин, дефіцитом інженерів-фахівців та підводників. Причому як стверджується, один човен був позбавлений деяких компонентів, щоб підтримувати інші хоч якось працездатності.

Резюмуючи ЗМІ додало, що ці наслідки є серйозними, оскільки дані підводні човни входять до найбільш цінних інструментів ВМС для прихованого спостереження за кораблями РФ у Північній Атлантиці. Тим більше важливо враховувати, що підводна активність РФ навколо британських островів значно зросла, а Astute відіграють важливу роль у захисті підводних човнів із балістичними ракетами, що несуть ядерний потенціал країни.

Також згідно з публікацією, судна Astute є єдиною платформою на озброєнні Британії, яка може запускати крилаті ракети Tomahawk наземного базування, і становлять центральний елемент захисту та дальності дії, які, як очікується, має забезпечувати авіаносна ударна група у морі.