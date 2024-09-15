У Британії закликали Стармера дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ, - Sunday Times

Зазначається, що Грант Шеппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон попередили прем'єр-міністра Британії, що будь-яка подальша затримка по цьому питанню підбадьорить російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Воллеса, пише Sunday Times, якщо не вжити заходів зараз, Британія буде "умиротворювати" Кремль, а це є "невиконанням обов'язків", зокрема щодо допомоги Україні у відбиття російської агресії.

Також вказується, що Борис Джонсон заявив Стармеру, що "немає жодних підстав для зволікання".

Що передувало

Нагадаємо, влада України тривалий час закликала країни-партнери зняти обмеження на використання західних ракет, включаючі американські ATACMS та британські Storm Shadows, на застосування ЗСУ для атак по цілях углибині Росії.

Київ наполягає, що це обмежить здатність Москви завдавати атаки по цивільних об'єктах в Україні, зокрема із застосуванням авіації.

У п'ятницю британський прем'єр Кір Стармер і президент США Джо Байден провели переговори у Вашингтоні про те, чи дозволити Україні використовувати ракети великої дальності проти цілей у РФ. Рішення не було оголошено.

Перед тим представник Білого дому Джон Кірбі заявив про те, що не чекав оголошення про здатність завдавати ударів на великі відстані всередині Росії". Так додав, що у політиці США щодо цього "немає жодних змін".

Додамо, за даними The Guardian, Штати та Британія надали Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу Росії, але не оголосили про це офіційно.