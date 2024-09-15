В Британии призвали Стармера разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ, - Sunday Times

Отмечается, что Грант Шеппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс и Борис Джонсон предупредили премьер-министра Британии, что любая дальнейшая задержка по этому вопросу подбодрит российского диктатора Владимира Путина.

По словам Уоллеса, пишет Sunday Times, если не принять мер сейчас, Британия будет "умиротворять" Кремль, а это является "неисполнением обязанностей", в том числе по помощи Украине в отражении российской агрессии.

Также указывается, что Борис Джонсон заявил Стармеру, что "нет никаких оснований для промедления".

Что предшествовало

Напомним, власти Украины долгое время призвали страны-партнеры снять ограничения на использование западных ракет, включая американские ATACMS и британские Storm Shadows, на применение ВСУ для атак по целям в глубине России.

Киев настаивает, что это ограничит способность Москвы наносить атаки по гражданским объектам в Украине, в том числе с применением авиации.

В пятницу британский премьер Кир Стармер и президент США Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне о том, позволить ли Украине использовать ракеты большой дальности против целей в РФ. Решение не было объявлено.

Перед тем представитель Белого дома Джон Кирби заявил о том, что не ожидал объявления о способности наносить удары на большие расстояния внутри России". Так добавил, что в политике США по этому поводу "нет никаких изменений".

Добавим, по данным The Guardian, Штаты и Британия предоставили Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но не объявили об этом официально.