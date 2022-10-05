У Британії закликали притягнути Путіна до відповідальності за анексію територій України

Британія не визнає спроб президента Росії Володимира Путіна щодо силового захоплення територій України та вимагає притягнути його до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Британії у Twitter.
МЗС наголошує, що незаконна анексія Росією українських території та її триваючі напади на цивільне населення є кричущим порушенням міжнародного права.
"Ми ніколи не визнаємо спроб силового захоплення території. Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жорстокість", - зазначають у Британії.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс зазначала, що Лондон ніколи не визнає спробу анексії окупованих територій.
Трасс також заявила, що мирна угода між Україною і Росією не повинна включати земельні компроміси.
Нагадаємо, Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу РФ.
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