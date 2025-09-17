У Британії заарештували двох чоловіків за запуск дронів під час візиту Трампа

Поліція заарештувала 37-річного чоловіка за підозрою у запускі дрона над Віндзором напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії. За кілька годин до цього був затриманий інший чоловік, і теж через запуск дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Підозрюваний з Ейлсбері перебуває під вартою після ймовірного порушення тимчасових обмежень на перельоти. Вони були запроваджені в рамках масштабної поліцейської операції з безпеки, необхідної для короткочасного перебування президента США у Великій Британії.
Поліція долини Темзи повідомила, що чоловік керував дроном у селі Датчет, неподалік Віндзорського замку.
Це сталося за кілька годин після того, як іншого 37-річного чоловіка з Брентфорда також було заарештовано за підозрою в управлінні дроном над Великим Віндзорським парком.
Тим часом Дональд Трамп разом із дружиною прибули до Великої Британії.
Це другий державний візит президента США до королівства. Подружжя Трампів
супроводжуватиме держсекретар США Марко Рубіо. Він раніше прибув до аеропорту Станстед, де його зустріла міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.
У середу, 17 вересня, високі гості зі США відвідають Віндзорський замок, де зустрінуться з членами королівської родини та вшанують пам’ять Королеви Єлизавети ІІ. Запланований також державний банкет на честь візиту.
У четвер, 18 вересня, відбудеться зустріч президента США з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також із ключовими британськими бізнес-лідерами. Після чого запланована спільна пресконференція Трампа й Стармера.