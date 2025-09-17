У Британії заарештували двох чоловіків за запуск дронів під час візиту Трампа

Підозрюваний з Ейлсбері перебуває під вартою після ймовірного порушення тимчасових обмежень на перельоти. Вони були запроваджені в рамках масштабної поліцейської операції з безпеки, необхідної для короткочасного перебування президента США у Великій Британії.

Поліція долини Темзи повідомила, що чоловік керував дроном у селі Датчет, неподалік Віндзорського замку.

Це сталося за кілька годин після того, як іншого 37-річного чоловіка з Брентфорда також було заарештовано за підозрою в управлінні дроном над Великим Віндзорським парком.

Тим часом Дональд Трамп разом із дружиною прибули до Великої Британії.