В Британии арестовали двух мужчин за запуск дронов во время визита Трампа

Фото: полиция Британии арестовала двух мужчин за запуск дронов во время визита Трампа (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Полиция арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в запуске дрона над Виндзором накануне государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. За несколько часов до этого был задержан другой мужчина, и тоже из-за запуска дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Подозреваемый из Эйлсбери находится под стражей после вероятного нарушения временных ограничений на перелеты. Они были введены в рамках масштабной полицейской операции по безопасности, необходимой для кратковременного пребывания президента США в Великобритании.

Полиция долины Темзы сообщила, что мужчина управлял дроном в деревне Датчет, недалеко от Виндзорского замка.

Это произошло через несколько часов после того, как другой 37-летний мужчина из Брентфорда также был арестован по подозрению в управлении дроном над Большим Виндзорским парком.

Тем временем Дональд Трамп вместе с женой прибыли в Великобританию.

 

 

Визит Дональда Трампа в США

Это второй государственный визит президента США в королевство. Супругов Трампов будет сопровождать госсекретарь США Марко Рубио. Он ранее прибыл в аэропорт Станстед, где его встретила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

В среду, 17 сентября, высокие гости из США посетят Виндзорский замок, где встретятся с членами королевской семьи и почтят память Королевы Елизаветы II. Запланирован также государственный банкет в честь визита.

В четверг, 18 сентября, состоится встреча президента США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с ключевыми британскими бизнес-лидерами. После чего запланирована совместная пресс-конференция Трампа и Стармера.

