В Британії відреагували на рішення Росії щодо зернової угоди

Зернова ініціатива ООН є важливою для глобальної продовольчої безпеки. Саме тому Росія повинна дозволити експортувати зерно голодуючим у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Сьогодні Росія вирішила призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту". У Британії вже відреагували на цю подію. "Чорноморська зернова ініціатива ООН є важливою для глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні. Клеверлі заявив, що РФ повинна дозволити експортувати зерно голодуючим у світі.