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В Британії відреагували на рішення Росії щодо зернової угоди

Фото: глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Зернова ініціатива ООН є важливою для глобальної продовольчої безпеки. Саме тому Росія повинна дозволити експортувати зерно голодуючим у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Сьогодні Росія вирішила призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту". У Британії вже відреагували на цю подію.

"Чорноморська зернова ініціатива ООН є важливою для глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

Клеверлі заявив, що РФ повинна дозволити експортувати зерно голодуючим у світі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що "купка людей" у Кремлі не має вирішувати, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила, що виходить з зернової угоди після нібито української атаки на Чорноморський флот у Севастополі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Попри це Україна не збирається припиняти роботу "зернового коридору".

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