В Британии отреагировали на решение России по зерновому соглашению

Зерновая инициатива ООН важна для глобальной продовольственной безопасности. Именно поэтому Россия должна разрешить экспортировать зерно голодающим в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Британии Джеймса Клеверли.

Клеверли заявил, что РФ должна разрешить экспортировать зерно голодающим в мире.

"Черноморская зерновая инициатива ООН важна для глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Сегодня Россия решила приостановить свое участие в зерновом соглашении якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". В Британии уже отреагировали на это событие.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что "покупка людей" в Кремле не должна решать, продолжат ли работу зерновые коридоры по экспорту аграрной продукции.

Напомним, сегодня российская сторона заявила, что выходит из зерновой сделки после якобы украинской атаки на Черноморский флот в Севастополе. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Несмотря на это, Украина не собирается прекращать работу "зернового коридора".

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