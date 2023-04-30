В Британії вчать українських військових вести бій в міській забудові

У Великій Британії шведські інструктори вчать українських військовослужбовців організації та веденню боїв у міській забудові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Під керівництвом інструкторів Збройних сил Королівства Швеція новобранці Збройних сил України стають підготовленішими до бойових дій", - зазначили в Генштабі.

Зазначається, що під час навчань воїни ЗСУ отримають необхідні тактичні знання та оволодіють бойовими навичками, які підвищать безпеку українських військ.

Нагадаємо, що в Німеччині наші воїни навчаються роботі з важкою технікою. Зокрема тренуються вести локальні бої та інше.

Крім цього, повідомлялось, що норвезькі інструктори з Національної гвардії розпочали навчання ста військовослужбовців Збройних Сил України з військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства.

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