В Британії вчать українських військових вести бій в міській забудові

У Великій Британії шведські інструктори вчать українських військовослужбовців організації та веденню боїв у міській забудові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що під час навчань воїни ЗСУ отримають необхідні тактичні знання та оволодіють бойовими навичками, які підвищать безпеку українських військ.
"Під керівництвом інструкторів Збройних сил Королівства Швеція новобранці Збройних сил України стають підготовленішими до бойових дій", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, що в Німеччині наші воїни навчаються роботі з важкою технікою. Зокрема тренуються вести локальні бої та інше.
Крім цього, повідомлялось, що норвезькі інструктори з Національної гвардії розпочали навчання ста військовослужбовців Збройних Сил України з військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства.
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