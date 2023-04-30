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В Британии учат украинских военных вести бой в городской застройке

Фото: в Британии учат ВСУ воевать в городской застройке (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Антон Малиновский

В Великобритании шведские инструкторы учат украинских военнослужащих организации и ведению боев в городской застройке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что во время учений воины ВСУ получат необходимые тактические знания и овладеют навыками, которые повысят безопасность украинских войск.

"Под руководством инструкторов Вооруженных сил Королевства Швеция новобранцы Вооруженных сил Украины становятся более подготовленными к боевым действиям", - отметили в Генштабе.

Напомним, что в Германии наши воины учатся работе с тяжелой техникой. В частности, тренируются вести локальные бои и прочее.

Кроме этого, сообщалось, что норвежские инструкторы из Национальной гвардии начали обучение ста военнослужащих Вооруженных Сил Украины и по военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству.

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