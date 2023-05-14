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У Британії українські захисники навчаються вести вогонь під час наступу та оборони

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Британія, Неділя 14 травня 2023 14:44
У Британії українські захисники навчаються вести вогонь під час наступу та оборони Фото: ЗСУ навчаються вести вогонь під час наступу (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують проходити навчання у Великій Британії. Захисники відпрацьовують ведення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

У Британії інструктори з Данії навчають українських бійців вести вогонь зі стрілецької зброї в оборонному та наступальному бою. Заняття проходять за програмою "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки ЗСУ.

"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання допоможуть підготувати українських новобранців до бойових умов.

Фото: ЗСУ навчаються вести вогонь під час наступу (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, незабаром у Німеччині почнуться навчання ЗСУ на американських танках Abrams. Техніка вже прибула до Німеччини.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів. Також, за його словами, Abrams, які пройдуть модифікацію, надійдуть в Україну на початку осені.

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