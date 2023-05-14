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В Британии украинские защитники учатся вести огонь во время наступления и обороны

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Великобритания, Воскресенье 14 мая 2023 14:44
В Британии украинские защитники учатся вести огонь во время наступления и обороны Фото: ВСУ учатся вести огонь во время наступления (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают проходить обучение в Великобритании. Защитники отрабатывают ведение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

В Британии инструкторы из Дании учат украинских бойцов вести огонь из стрелкового оружия в оборонительном и наступательном бою. Занятия проходят по программе "Интерфлекс" по базовой общевойсковой подготовке ВСУ.

"Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение поможет подготовить украинских новобранцев к боевым условиям.

Фото: ВСУ учатся вести огонь во время наступления (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в скором времени в Германии начнутся учения ВСУ на американских танках Abrams. Техника уже прибыла в Германию.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что обучение на Abrams продлится около 10 недель. Также, по его словам, Abrams, которые пройдут модификацию, поступят в Украину в начале осени.

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