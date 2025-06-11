У Британії суд поставив крапку у мільярдній справі про літаки, заблоковані в РФ

Суддя Крістофер Бутчер постановив, що втрата майже 150 літаків і двигунів сталася 10 березня 2022 року, коли російське законодавство заборонило їхній експорт.

Таким чином, втрати визнано наслідком "акту або наказу уряду Росії", що дає змогу стягувати компенсацію за полісом "воєнних ризиків", а не за загальною страховкою "від усіх ризиків", на яку сподівався AerCap.

Окрім цієї суми, AerCap уже отримала понад 1,3 млрд доларів у 2023 році в межах кількох угод із російськими орендарями та страховою компанією. Загальна сума відшкодувань після рішення суду складає понад 2,3 млрд доларів.

Водночас суд підтвердив, що європейські та американські санкції не забороняють страховикам виплачувати такі компенсації.

Позов AerCap був частиною ширшої справи за участі кількох лізингових компаній, зокрема Dubai Aerospace Enterprise, Merx Aviation, Falcon і Genesis, проти великих гравців страхового ринку, серед яких AIG, Lloyd’s, Chubb і Swiss Re.

Цей процес вважається одним із найбільших страхових спорів, які коли-небудь розглядалися в британській судовій системі.