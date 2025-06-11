В Британии суд поставил точку в миллиардном деле о самолетах, заблокированных в РФ

Лондонский Высокий суд разрешил ирландской компании AerCap возместить более 1,03 млрд долларов убытков. Это крупнейший в мире лизингодатель авиатехники, чьи самолеты остались в России после полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Судья Кристофер Бутчер постановил, что потеря почти 150 самолетов и двигателей произошла 10 марта 2022 года, когда российское законодательство запретило их экспорт.
Таким образом, потери признаны следствием "акта или приказа правительства России", что позволяет взимать компенсацию по полису "военных рисков", а не по общей страховке "от всех рисков", на которую надеялся AerCap.
Кроме этой суммы, AerCap уже получила более 1,3 млрд долларов в 2023 году в рамках нескольких соглашений с российскими арендаторами и страховой компанией. Общая сумма возмещений после решения суда составляет более 2,3 млрд долларов.
В то же время суд подтвердил, что европейские и американские санкции не запрещают страховщикам выплачивать такие компенсации.
Иск AerCap был частью более широкого дела с участием нескольких лизинговых компаний, в том числе Dubai Aerospace Enterprise, Merx Aviation, Falcon и Genesis, против крупных игроков страхового рынка, среди которых AIG, Lloyd's, Chubb и Swiss Re.
Этот процесс считается одним из крупнейших страховых споров, которые когда-либо рассматривались в британской судебной системе.
Дело о самолетах, которые застряли в России из-за полномасштабного вторжения в Украину, считается одним из самых громких в мировой авиационной и страховой отрасли.
После 24 февраля 2022 года Россия отказалась возвращать иностранным лизингодателям самолеты, которые находились в лизинге у российских авиакомпаний. Речь идет примерно о 400 воздушных судах, из которых более 100 принадлежали крупнейшему в мире лизингодателю AerCap. Суммарная стоимость потерянных самолетов и двигателей оценивается в миллиарды долларов.
РБК-Украина ранее сообщало, что ирландский арендодатель самолетов Airbus подал иск на 29 млн долларов о возмещении убытков за лайнер российской авиакомпании "Ямал", который перевели в реестр РФ.
Также РБК-Украина писало, что санкции лишили авиацию РФ самых популярных маршрутов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.