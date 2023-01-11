Позов на 29 мільйонів. Ще одна зарубіжна компанія судиться за свій літак у Росії

Ірландський орендодавець літаків Airbus подав позов на 29 млн доларів про відшкодування збитків за лайнер російської авіакомпанії "Ямал", який перевели до реєстру РФ.

Це останній із серії позовів проти десятків страхових компаній, щоб відшкодувати втрати літаків на мільярди доларів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ch-aviation.com.

Ірландська компанія Zephyrus Aviation Capital подала до суду на синдикат страхових компаній, який очолює Lloyd's of London, та іншого страховика на 28,7 млн доларів у Високому суді Англії. Ціль – спробувати покрити збитки за літак Airbus, який був переданий в оренду російській авіакомпанії "Ямал".

Компанія Zephyrus Aviation Capital передала в лізинг авіакомпанії "Ямал" один зі своїх 24 літаків – A320-200 RA-73812. Із 8 квітня літак називається VP-BHZ у російському реєстрі.

У позові йдеться про те, що страхові компанії відмовилися відшкодувати витрати за літак. Авіакомпанія "Ямал" застрахувала літак на місці, а страхові компанії перестрахували поліс на умовах, які включали "поліс від усіх ризиків" і "військові та союзницькі ризики". Згідно із заявою, дії російського уряду "є "застрахованим ризиком".

У авіакомпанії "Ямал" заявили, що повернення літака може порушити російське законодавство. При цьому, за даними орендодавця, навіть якщо літак повернуть, витрати на приведення його до льотного стану можуть перевищити його вартість.

Фото: Повернення літака може бути дорожчим за його вартість (flightsim.to)

Із початку війни понад 400 літаків, здебільшого Airbus та Boeing, загальною вартістю 10 млрд доларів "застрягли" в РФ після переведення їх до російського реєстру.

Орендодавці масово подають позови проти страхових компаній, але ті стверджують, що літаки не пошкоджені та у майбутньому повернуться власникам. До листопада подібних позовів було не менше восьми.

Нагадаємо, ми писали, що санкції позбавили авіацію РФ найпопулярніших маршрутів.