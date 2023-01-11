ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Позов на 29 мільйонів. Ще одна зарубіжна компанія судиться за свій літак у Росії

Новость на русском →
Середа 11 січня 2023 12:49
Позов на 29 мільйонів. Ще одна зарубіжна компанія судиться за свій літак у Росії Фото: Літак A320-200 авіакомпанії "Ямал" (flickr.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ірландський орендодавець літаків Airbus подав позов на 29 млн доларів про відшкодування збитків за лайнер російської авіакомпанії "Ямал", який перевели до реєстру РФ.

Це останній із серії позовів проти десятків страхових компаній, щоб відшкодувати втрати літаків на мільярди доларів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ch-aviation.com.

Ірландська компанія Zephyrus Aviation Capital подала до суду на синдикат страхових компаній, який очолює Lloyd's of London, та іншого страховика на 28,7 млн доларів у Високому суді Англії. Ціль – спробувати покрити збитки за літак Airbus, який був переданий в оренду російській авіакомпанії "Ямал".

Компанія Zephyrus Aviation Capital передала в лізинг авіакомпанії "Ямал" один зі своїх 24 літаків – A320-200 RA-73812. Із 8 квітня літак називається VP-BHZ у російському реєстрі.

У позові йдеться про те, що страхові компанії відмовилися відшкодувати витрати за літак. Авіакомпанія "Ямал" застрахувала літак на місці, а страхові компанії перестрахували поліс на умовах, які включали "поліс від усіх ризиків" і "військові та союзницькі ризики". Згідно із заявою, дії російського уряду "є "застрахованим ризиком".

У авіакомпанії "Ямал" заявили, що повернення літака може порушити російське законодавство. При цьому, за даними орендодавця, навіть якщо літак повернуть, витрати на приведення його до льотного стану можуть перевищити його вартість.

Позов на 29 мільйонів. Ще одна зарубіжна компанія судиться за свій літак у РосіїФото: Повернення літака може бути дорожчим за його вартість (flightsim.to)

Із початку війни понад 400 літаків, здебільшого Airbus та Boeing, загальною вартістю 10 млрд доларів "застрягли" в РФ після переведення їх до російського реєстру.

Орендодавці масово подають позови проти страхових компаній, але ті стверджують, що літаки не пошкоджені та у майбутньому повернуться власникам. До листопада подібних позовів було не менше восьми.

Нагадаємо, ми писали, що санкції позбавили авіацію РФ найпопулярніших маршрутів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Авиакомпания Росавиация
Відпочинок в Україні
Точки зору
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Олег Васильєв
Фортеця та таємниці старого міста. Що варто побачити у Кам'янці-Подільському
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору