У Британії суд поставив крапку у мільярдній справі про літаки, заблоковані в РФ
Лондонський Високий суд дозволив ірландській компанії AerCap відшкодувати понад 1,03 млрд доларів збитків. Це найбільший у світі лізингодавець авіатехніки, чиї літаки залишилися в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Суддя Крістофер Бутчер постановив, що втрата майже 150 літаків і двигунів сталася 10 березня 2022 року, коли російське законодавство заборонило їхній експорт.
Таким чином, втрати визнано наслідком "акту або наказу уряду Росії", що дає змогу стягувати компенсацію за полісом "воєнних ризиків", а не за загальною страховкою "від усіх ризиків", на яку сподівався AerCap.
Окрім цієї суми, AerCap уже отримала понад 1,3 млрд доларів у 2023 році в межах кількох угод із російськими орендарями та страховою компанією. Загальна сума відшкодувань після рішення суду складає понад 2,3 млрд доларів.
Водночас суд підтвердив, що європейські та американські санкції не забороняють страховикам виплачувати такі компенсації.
Позов AerCap був частиною ширшої справи за участі кількох лізингових компаній, зокрема Dubai Aerospace Enterprise, Merx Aviation, Falcon і Genesis, проти великих гравців страхового ринку, серед яких AIG, Lloyd’s, Chubb і Swiss Re.
Цей процес вважається одним із найбільших страхових спорів, які коли-небудь розглядалися в британській судовій системі.
Що передувало
Справу про літаки, які застрягли в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, вважають однією з найгучніших у світовій авіаційній та страховій галузі.
Після 24 лютого 2022 року Росія відмовилася повертати іноземним лізингодавцям літаки, які перебували в лізингу в російських авіакомпаній. Йдеться приблизно про 400 повітряних суден, з яких понад 100 належали найбільшому у світі лізингодавцю AerCap. Сумарна вартість втрачених літаків і двигунів оцінюється в мільярди доларів.
РБК-Україна раніше повідомляло, що ірландський орендодавець літаків Airbus подав позов на 29 млн доларів про відшкодування збитків за лайнер російської авіакомпанії "Ямал", який перевели до реєстру РФ.
Також РБК-Україна писало, що санкції позбавили авіацію РФ найпопулярніших маршрутів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.