У Британії створять власне ФБР: найбільша реформа поліції за майже 200 років

Новий підрозділ об'єднає роботу Національного агентства з боротьби зі злочинністю (яке розслідує контрабанду наркотиків і торгівлю людьми), а також інші загальнонаціональні функції, як-от боротьба з тероризмом і національна дорожня поліція.

Після призначення його керівник - Національний комісар із боротьби зі злочинністю - стане найвищою посадовою особою в країні. Наразі главою лондонської столичної поліції є високопоставлений співробітник правоохоронних органів Британії.

Reuters зазначає, що створення Національної поліцейської служби (ФБР) стане частиною масштабних реформ поліції, які уряд має представити в понеділок. Ці реформи стануть найбільшими змінами в правоохоронній системі з часу створення Робертом Пілом першої професійної поліції в 1829 році.

"Нинішня модель роботи поліції була розроблена для іншого століття. Ми створимо нову Національну поліцейську службу, яку назвуть "британським ФБР", і задіємо висококваліфікованих спеціалістів та найсучасніші технології для пошуку та затримання небезпечних злочинців", - заявила глава МВС Британії Шабана Махмуд.

Також вона порівняла майбутню нову службу з Федеральним бюро розслідувань США.

Наразі в Англії та Уельсі діють 43 місцевих поліцейських управління, деякі з яких виконують функції на національному рівні. Наприклад, лондонська поліція, що відповідає за боротьбу з тероризмом.

Махмуд додала, що реорганізація дасть змогу правоохоронним органам зосередитися на боротьбі з повсякденними правопорушеннями, такими як крадіжки в магазинах і антигромадська поведінка, а також на затриманні злочинців у своїх районах.

Очікується також, що в рамках оголошених у понеділок змін уряд скоротить загальну кількість поліцейських сил у Великій Британії з метою економії коштів і зниження рівня злочинності.