В Британии создадут собственное ФБР: крупнейшая реформа полиции за почти 200 лет

В субботу правительство Британии объявило о создании новой Национальной полицейской службой, которую назовут "британским ФБР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новое подразделение объединит работу Национального агентства по борьбе с преступностью (которое расследует контрабанду наркотиков и торговлю людьми), а также другие общенациональные функции, такие как борьба с терроризмом и национальная дорожная полиция.
После назначения его руководитель - Национальный комиссар по борьбе с преступностью - станет самым высокопоставленным должностным лицом в стране. На данный момент главой лондонской столичной полиции является высокопоставленный сотрудников правоохранительных органов Британии.
Reuters отмечает, что создание Национальной полицейской службы (ФБР) станет частью масштабных реформ полиции, которые правительство должно представить в понедельник. Эти реформы станут крупнейшими изменениями в правоохранительной системе со времени создания Робертом Пилом первой профессиональной полиции в 1829 году.
"Нынешняя модель работы полиции была разработала для другого столетия. Мы создадим новую Национальную полицейскую службу, которую назовут "британским ФБР, и задействуем высококвалифицированных специалистов и самые современные технологии для поиска и поимки опасных преступников", - заявила глава МВД Британии Шабана Махмуд.
Также она сравнила будущую новую службу с Федеральным бюро расследований США.
В настоящее время в Англии и Уэльсе действуют 43 местных полицейских управления, некоторые из которых выполняют функции на национальном уровне. Например, лондонская полиция, отвечает за борьбу с терроризмом.
Махмуд добавила, что реорганизация позволит правоохранительным органам сосредоточиться на борьбе с повседневными правонарушениями, такими как кражи в магазинах и антиобщественное поведение, а также на поимке преступников в своих районах.
Ожидается также, что в рамках объявленных в понедельник изменений правительство сократит общее количество полицейских сил в Великобритании в целях экономии средств и снижения уровня преступности.
