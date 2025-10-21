ua en ru
Британія дозволить військовим збивати дрони поблизу військових баз

Вівторок 21 жовтня 2025 02:58
UA EN RU
Британія дозволить військовим збивати дрони поблизу військових баз Фото: нові повноваження можуть поширити і на аеропорти (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Британським солдатам нададуть нові повноваження, які дадуть їм змогу збивати дрони поблизу військових баз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У понеділок відповідні плани представив міністр оборони Британії Джон Хілі. Він оголосив про впровадження "кінетичної опції", яка дасть змогу британським військам або поліції Міноборони збивати безпілотники, які становлять загрозу військовим об'єктам у Великій Британії.

BBC уточнює, що нові повноваження будуть застосовуватися тільки до військових об'єктів, однак можуть бути поширені і на цивільні об'єкти, такі як аеропорти.

Чинний протокол зобов'язує солдатів відволікати безпілотники або порушувати їхній GPS-сигнал, використовуючи противодронове обладнання.

Збивати невпізнані дрони дозволяється лише в надзвичайних обставинах.

Інциденти з дронами

Видання нагадало, що торік на чотирьох британських авіабазах, які використовують збройні сили США - були повідомлення про загадкові появи безпілотників.

Зокрема, йдеться про бази ВПС Лейкенхіт і Мілденхолл у графстві Саффолк, Фелтвелл у Норфолку та Ферфорд у Глостерширі. Інцидент стався в листопаді минулого року.

Тоді близько 60 військовослужбовців Королівських ВПС були відправлені для надання допомоги ВПС США в розслідуванні.

За підсумком ні офіційні особи США, ні представники Великої Британії не повідомили, хто можу стояти за діяльністю безпілотників.

Як пише BBC, вищевказані авіабази мають стратегічне значення для збройних сил США. Нещодавно, через кілька днів після бомбардування американцями іранських ядерних об'єктів у червні, США розмістили винищувачі F-22A на базі ВПС Британії Лейкенхіт.

Також варто зазначити, що за останні місяці дрони неодноразово порушили повітряний простір по всій Європі. І судячи з усього, вони російські.

Ці спостереження по всьому ЄС спонукали провести на початку жовтня саміт лідерів у Данії. Після, кілька держав-членів ЄС підтримали плани створення багаторівневої "стіни дронів", щоб швидко виявляти, відслідковувати і знищувати російські безпілотники.

Нагадаємо, що в понеділок, 20 жовтня, невідомий дрон був вперше зафіксований в Іспанії. В результаті цього місцевий аеропорт на острові Майорка тимчасово припинив роботу. Також це спричинило затримку і перенаправлення декількох літаків.

