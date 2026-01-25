У Британії створять власне ФБР: найбільша реформа поліції за майже 200 років
У суботу уряд Британії оголосив про створення нової Національної поліцейської служби, яку назвуть "британським ФБР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Новий підрозділ об'єднає роботу Національного агентства з боротьби зі злочинністю (яке розслідує контрабанду наркотиків і торгівлю людьми), а також інші загальнонаціональні функції, як-от боротьба з тероризмом і національна дорожня поліція.
Після призначення його керівник - Національний комісар із боротьби зі злочинністю - стане найвищою посадовою особою в країні. Наразі главою лондонської столичної поліції є високопоставлений співробітник правоохоронних органів Британії.
Reuters зазначає, що створення Національної поліцейської служби (ФБР) стане частиною масштабних реформ поліції, які уряд має представити в понеділок. Ці реформи стануть найбільшими змінами в правоохоронній системі з часу створення Робертом Пілом першої професійної поліції в 1829 році.
"Нинішня модель роботи поліції була розроблена для іншого століття. Ми створимо нову Національну поліцейську службу, яку назвуть "британським ФБР", і задіємо висококваліфікованих спеціалістів та найсучасніші технології для пошуку та затримання небезпечних злочинців", - заявила глава МВС Британії Шабана Махмуд.
Також вона порівняла майбутню нову службу з Федеральним бюро розслідувань США.
Наразі в Англії та Уельсі діють 43 місцевих поліцейських управління, деякі з яких виконують функції на національному рівні. Наприклад, лондонська поліція, що відповідає за боротьбу з тероризмом.
Махмуд додала, що реорганізація дасть змогу правоохоронним органам зосередитися на боротьбі з повсякденними правопорушеннями, такими як крадіжки в магазинах і антигромадська поведінка, а також на затриманні злочинців у своїх районах.
Очікується також, що в рамках оголошених у понеділок змін уряд скоротить загальну кількість поліцейських сил у Великій Британії з метою економії коштів і зниження рівня злочинності.
Зміни в правоохоронних органах Британії
Нагадаємо, у січні 2024 року поліція Британії створила новий спеціальний підрозділ, щоб зайнятися протидією загрозам з боку Росії, Китаю та Ірану. У Лондоні тоді анонсували, що в майбутньому список країн може розширитися.
Також ми писали, що восени 2025 року над низкою європейських країн фіксували невідомі дрони. Через деякий час глава Міноборони Британії Джон Хілі анонсував, що британським військам нададуть нові повноваження, щоб вони могли збивати дрони біля військових баз.