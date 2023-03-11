UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Британії сподіваються, що коронація Чарльза ІІІ допоможе покращити відносини з Китаєм, - ЗМІ

Фото: у Британії сподіваються, що коронація Чарльза ІІІ допоможе покращити відносини з Китаєм (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Британії хоче запросити на коронацію Чарльза ІІІ одного з китайських чиновників. Подію планують використати для покращення відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Влада Британії розраховує, що коронація, на яку запросять чиновників з усього світу, надасть можливість для переговорів з Китаєм.

При цьому в Лондоні не очікують, що захід відвідає лідер КНР Сі Цзіньпін і, найімовірніше, Пекін представить його радник Ван І. Він уже проводив переговори з главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Як зазначає видання, британські чиновники вважають, що коронація може дати можливість більш предметних переговорів без тиску атмосфери офіційної зустрічі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоКитай міг використати свої кулі-шпигуни в повітряному просторі Великої Британії.

Також ми писали, що британська влада не схвалила плани Китаю побудувати нове посольство в Лондоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКитайЧарльз IIIРіші Сунак