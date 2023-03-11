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В Британии надеются, что коронация Чарльза ІІІ поможет улучшить отношения с Китаем, - СМИ

Фото: в Британии надеются, что коронация Чарльза ІІІ поможет улучшить отношения с Китаем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Британии хочет пригласить на коронацию Чарльза ІІІ одного из китайских чиновников. Событие намерены использовать для улучшения отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Власти Британии рассчитывают, что коронация, на которую пригласят чиновников со всего мира, предоставит возможность для переговоров с Китаем.

При этом в Лондоне не ожидают, что мероприятие посетит лидер КНР Си Цзиньпин и, вероятнее всего, Пекин представит его советник Ван И. Он уже проводил переговоры с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечает издание, британские чиновники считают, что коронация может дать возможность для более предметных переговоров без давления атмосферы официальной встречи.

Напомним, ранее стало известно, что Китай мог использовать свои шары-шпионы в воздушном пространстве Великобритании.

Также мы писали, что британские власти не одобрили планы Китая построить новое посольство в Лондоне.

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