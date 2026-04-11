У Британії пройдуть переговори щодо відкриття Ормузької протоки, - Politico

За словами чиновника, представники 41 країни мають уперше зібратися після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном.

Як відомо, американський лідер посилив тиск на союзників по НАТО, вимагаючи від них власні плани щодо забезпечення свободи судноплавства через протоку. Три джерела розповіли, що на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в четвер Трамп дав зрозуміти присутнім, що хоче отримати від союзників конкретні дії якомога швидше.

Однак наступний раунд переговорів, організований Британією, буде на нижчому рівні, ніж перший раунд квітня. Якщо на тій зустрічі були голови МЗС, то на другій візьмуть участь офіційні особи на рівні політичних директорів.

Чиновник відмовився називати виданню точну дату проведення переговорів, але сказав, що вони відбудуться після роботи багатонаціональних робочих груп, у рамках яких буде розроблено практичні рішення.

У Лондоні очікують, що на переговорах будуть розглянуті економічні та політичні заходи, такі як санкції та співпраця з Міжнародною морською організацією для звільнення суден, заблокованих у Перській затоці.

Також Британія наполягає на тому, що жодних мит на судноплавство цим шляхом, яким проходить близько п'ятої частини світових постачань нафти і газу, стягуватися не може.