В Британии пройдут переговоры по открытию Ормузского пролива, - Politico

По словам чиновника, представители 41 страны должны впервые собраться после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня с Ираном.

Как известно, американский лидер усилил давление на союзников по НАТО, требуя от них собственные планы по обеспечению свободы судоходства через пролив. Три источника рассказали, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг Трамп дал понять присутствующим, что хочет получить от союзников конкретные действия как можно скорее.

Однако следующий раунд переговоров, организованный Британией, будет на более низком уровне, чем первый раунд апреля. Если на той встрече были глав МИД, то на второй примут участие официальные лица на уровне политических директоров.

Чиновник отказался называть изданию точную дату проведения переговоров, но сказал, что они состоятся после работы многонациональных рабочих групп, в рамках которых будут разработаны практические решения.

В Лондоне ожидают, что на переговорах будут рассмотрены экономические и политические меры, такие как санкции и сотрудничество с Международной морской организацией для освобождения судов, заблокированных в Персидском заливе.

Также Британия настаивает на том, что никаких пошлин на судоходство по этому пути, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа - взиматься не может.