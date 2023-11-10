У Британії припускають, що удар по судну в Одеській області був помилкою пілота РФ

Удар по цивільному судну в Одеській області міг бути помилкою російського пілота. Ймовірно, окупанти намагалися знищити військовий радар поблизу порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

Британська розвідка нагадує, що російські війська випустили, ймовірно, ракету повітряного базування Х-31 (у НАТО має найменування AS-17 KRYPTON) по судну Kmax Ruler під прапором Ліберії.

Атака сталася поблизу порту Південний в Одеській області. Судно повинно було доставити залізну руду для стратегічного партнера Росії - Китаю.

Розвідка припускає, що окупанти випустили ракету, вважаючи, що цілять у військовий радар. Ймовірно, росіяни спутали його з радаром на цивільному судні.

"Якщо так, то це свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота", - йдеться у зведенні.

Що відомо про атаку

Сили оборони півдня України ввечері 8 листопада повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.

Внаслідок ворожої атаки загинув лоцман-українець. Моряк був працівником Адміністрації морських портів. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) отримали поранення.