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В Британии показали испытания нового танка Challenger 3 (видео)

Лондон, Суббота 27 апреля 2024 15:22
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В Британии показали испытания нового танка Challenger 3 (видео) Фото: Британия показала испытание нового танка Challenger 3 (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Наталья Юрченко

Новый британский танк Challenger 3 прошел испытание. Этот танк станет "самой смертоносной" боевой машиной в истории британской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

Новейшие танки производятся на заводе компании Rheinmetall BAE в британском городе Телфорд.

Боевые стрельбы произошли на севере Германии после визита премьер-министра Британии Риши Сунака в Берлин.

В ходе квалификационных стрельб первый танк Challenger 3 стрелял по целям из разных расстояний для обеспечения точности.

Как отмечают в Британии благодаря повышенной живучести и сокрушительной огневой мощи Challenger 3 может похвастаться "впечатляющим набором самых современных технологий", что делает его "самым смертоносным и живущим" танком, когда-либо использовавшимся британской армией.

Что еще известно о Challenger 3

Напомним, ранее в Британии представили и показали новый Challenger 3. Это первый полностью британский танк за последние 22 года.

Минобороны Британии отмечает, что новейшая боевая машина разработана по всем стандартам НАТО. У него улучшенные датчики, передовая броня и система активной защиты. Ожидается, что Challenger 3 будет на вооружении британской армии с 2024 года. Планируется изготовить 140 таких танков.

Танк Challenger 3 может развивать скорость до 60 км/ч и стрелять 120-мм бомбами.

Следует добавить, что Великобритания передала Украине танки Challenger 2. Как известно, Вооруженные силы Украины получили 14 танков Challenger 2. Их уже применяют на поле боя.

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