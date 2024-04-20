В Британії показали "найбільш смертоносний в історії" танк

"Це перший повністю британський танк за 22 роки - Challenger 3. Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британської армії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту Британії", - написав британський міністр на сторінці у Twitter.

Водночас в британській армії розповіли, що це останній з восьми прототипів Challenger 3. Challenger 3 для власної армії.

В британській армії впевнені, що Challenger 3

Challenger 3