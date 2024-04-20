В Британії показали "найбільш смертоносний в історії" танк

У Британії спустили з конвеєра останній прототип новітнього танка Challenger 3. Він стане найпотужнішою бойовою машиною в історії британської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса та британську армію.
"Це перший повністю британський танк за 22 роки - Challenger 3. Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британської армії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту Британії", - написав британський міністр на сторінці у Twitter.
Водночас в британській армії розповіли, що це останній з восьми прототипів Challenger 3. Challenger 3 для власної армії.
В британській армії впевнені, що Challenger 3
Challenger 3
Нагадаємо, на озброєнні України перебуває попередник Challenger 3 - танк Challenger 2. Відомо, що українська армія отримала 14 одиниць.
Британські танки вже показали себе на полі бою. Зокрема, їх використовують українські десантники.
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