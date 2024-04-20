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В Британии показали "самый смертоносный в истории" танк

Фото: британцы показали свой новейший танк Challenger 3 (twitter.com/BritishArmy)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Британии спустили с конвейера последний прототип новейшего танка Challenger 3. Он станет мощнейшей боевой машиной в истории британской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса и британскую армию.

"Это первый полностью британский танк за 22 года - Challenger 3. Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории британской армии, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты Британии", - написал британский министр на странице в Twitter.

В то же время, в британской армии рассказали, что это последний из восьми прототипов Challenger 3. Challenger 3 для собственной армии.

В британской армии уверены, что Challenger 3

Challenger 3

Британские танки в Украине.

Напомним, на вооружении Украины находится предшественник Challenger 3 - танк Challenger 2. Известно, что украинская армия получила 14 единиц.

Британские танки уже показали себя на поле боя. В частности, их используют украинские десантники.

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ВеликобританияТанк Challenger