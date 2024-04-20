В Британии показали "самый смертоносный в истории" танк

"Это первый полностью британский танк за 22 года - Challenger 3. Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории британской армии, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты Британии", - написал британский министр на странице в Twitter.

В то же время, в британской армии рассказали, что это последний из восьми прототипов Challenger 3. Challenger 3 для собственной армии.

В британской армии уверены, что Challenger 3

Challenger 3